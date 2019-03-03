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Легкий морозец, мокрый снег: какая погода ждет туляков 4 марта?

Легкий морозец, мокрый снег: какая погода ждет туляков 4 марта?

Прогноз составлен по данным Тульского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

Синоптики прогнозируют сегодня, 4 марта, облачный день, на дорогах местами гололедица.  

Небольшие осадки в виде мокрого снега и дождя (по данным сайта Метеоинфо, до 5 мм), местами слабый гололед, налипание мокрого снега. Ветер юго-западный 6-11 м/сек.

Температура днем -3…+2ºС.

Атмосферное давление 725-730 мм рт. ст.

Метеорологическая дальность видимости — 7000 м, во время осадков — 5000 м.

 
сегодня, в 07:00 +7
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