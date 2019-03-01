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Тульские аграрии готовятся к весенним полевым работам
Фото пресс-службы правительства Тульской области.

Тульские аграрии готовятся к весенним полевым работам

Планируется, что в нынешнем году посевная площадь сельскохозяйственных культур составит 885,3 тыс. гектаров.

1 марта в правительстве Тульской области в режиме видеоконференцсвязи состоялось совещание с муниципалитетами региона по подготовке к проведению весенних полевых работ в 2019 году.

Заместитель председателя правительства — министр сельского хозяйства Тульской области Дмитрий Миляев представил основные итоги прошлого сельскохозяйственного года.

Так, по итогам 2018 года индекс продукции сельского хозяйства составил 106,4%, а объем производства продукции сельского хозяйства — 61,6 млрд рублей.

В прошлом году собрано 1,8 млн тонн зерновых и зернобобовых культур, причем свыше 85% урожая — качественное продовольственное зерно. Регион сохранил ведущие позиции в стране по производству рапса и картофеля.

Планируется, что в нынешнем году посевная площадь сельскохозяйственных культур составит 885,3 тыс. гектаров, что на 51 тыс. гектаров больше, чем в прошлом году. На площади 305 тыс. гектаровзасеяны озимые культуры. Это максимальное значение за последние 19 лет.

Рассмотрены вопросы подготовки агропромышленного комплекса к предстоящим весенним полевым работам. Готовность техники отмечается на уровне 90%. Приобретено 63% от планируемого объема удобрений. Сельхозпредприятия обеспечены семенами на 94,2%. В этом году в сельскохозяйственный оборот планируется возвратить порядка 25 тысяч гектаров земель.

Также на совещании шла речь о мерах государственной поддержки аграриев и кредитовании сельскохозяйственных работ. Так, для обновления парка техники хозяйства могут получить 15-процентную скидку. Кроме того, реализуются программа обновления парка техники АО «Росагролизинг» и региональная программа лизинга АО «Тульский аграрный центр».

– Как и раньше, в 2019 году одним из основных элементов поддержки остается возмещение финансовых затрат на производственные цели. Целый ряд компенсационных выплат, предусмотренных программой развития АПК Тульской области в предыдущие годы, сохранит свою актуальность, — сказал Дмитрий Миляев.

В ходе совещания представители сельхозпредприятий смогли задать интересующие вопросы по кредитованию, получению мер государственной поддержки.

По итогам совещания Дмитрий Миляев рекомендовал главам администраций муниципалитетов организовать системное взаимодействие с фермерскими хозяйствами и сельскохозяйственными производителями для обеспечения их готовности к весеннему севу.

Автор: Кристина Вернигорина, сегодня, в 17:33 +2
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