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Матч «Ростов» — «Арсенал» перенесли на 10 марта
Фото из архива Myslo.

Матч «Ростов» — «Арсенал» перенесли на 10 марта

Изначально поединок должен был состояться на день позже.

Матч «Ростов» — «Арсенал» перенесли на 10 марта. Игра состоится в Ростове-на-Дону в 14.00.

- В связи с переносом матча 19 тура «Краснодар» — «Оренбург» с 10 на 11 марта на основании п. 6.4. Регламента РПЛ, необходимостью обеспечения выполнения контрактных обязательств перед основным вещателем, учитывая большой интерес болельщиков и высвобождением временного слота в выходной день, РПЛ приняла решение назначить матч «Ростов» — «Арсенал» на воскресенье, - сообщили в пресс-службе РПЛ.

Сюжет: Арсенал
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