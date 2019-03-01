Фото из архива Myslo.
Матч «Ростов» — «Арсенал» перенесли на 10 марта
Изначально поединок должен был состояться на день позже.
Матч «Ростов» — «Арсенал» перенесли на 10 марта. Игра состоится в Ростове-на-Дону в 14.00.
- В связи с переносом матча 19 тура «Краснодар» — «Оренбург» с 10 на 11 марта на основании п. 6.4. Регламента РПЛ, необходимостью обеспечения выполнения контрактных обязательств перед основным вещателем, учитывая большой интерес болельщиков и высвобождением временного слота в выходной день, РПЛ приняла решение назначить матч «Ростов» — «Арсенал» на воскресенье, - сообщили в пресс-службе РПЛ.
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