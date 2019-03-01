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Владимир Познер расскажет тулякам «О будущем и настоящем»
Фото vladtime.ru

Владимир Познер расскажет тулякам «О будущем и настоящем»

Именно так называется его творческая программа, которую журналист представит 20 апреля в Тульской филармонии. Начало в 19.00.

Встреча будет состоять из двух частей. В первой части Владимир Познер поделится своими взглядами на современные проблемы российского общества, во второй части он перейдет к общению со зрителями — все желающие смогут задать свои вопросы журналисту и обсудить интересующую тему.

Билеты на творческий вечер Владимира Познера можно приобрести в любой точке нашего сервиса Myslo-касса.

Владимир Познер — одна из ярких фигур в российской и американской журналистике. Родившись в семье эмигрантов, Владимир Познер долгое время прожил за рубежом. Он учился в американских и немецких школах и на данный момент имеет три гражданства России, США и Франции.

В Россию он попал благодаря поступлению в МГУ на биолого-почвенный факультет, там же он познакомился с Николаем Дроздовым, с которым они впоследствии стали близкими друзьями. После окончания университета Владимир зарабатывал на жизнь научными переводами с английского на русский язык и даже пару лет работал литературным секретарем С. Я. Маршака.

Свою журналистскую карьеру он начал в далеком 1961 году. С тех пор он ведет активную журналистскую деятельность: пишет статьи и книги, ведет телевизионные передачи и выступает на радио. В период с 1994 по 2008 год был первым президентом Академии российского телевидения. Самым известным проектом Владимира стала авторская программа «Познер» на Первом канале, где он берет интервью у выдающихся, ярких и гениальных персонажей.

Автор: Настя Якушина, сегодня, в 18:00 +1
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Тульская филармония имени МихайловскогоТула

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