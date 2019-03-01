4 марта на Зеленстрое в Туле временно ограничат движение

Мероприятие будет посвящено открытию стелы в честь советского и российского конструктора автоматического артиллерийского и стрелкового вооружения Василия Грязева. Ограничение будет осуществлено в целях обеспечения безопасности дорожного движения.

С 8.00 до 13.00 будет запрещена остановка и стоянка всех видов транспортных средств по ул. Конструктора Грязева на участке от пр. Ленина до дома №124-а.

А также с 11.00 до 13.00 будет ограничено движение всех видов транспортных средств по ул. Конструктора Грязева на участке от пр. Ленина до дома №124-а.