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4 марта на Зеленстрое в Туле временно ограничат движение

4 марта на Зеленстрое в Туле временно ограничат движение

Ограничение движения автомобильного транспорта связано с проведением торжественного мероприятия.

Мероприятие будет посвящено открытию стелы в честь советского и российского конструктора автоматического артиллерийского и стрелкового вооружения Василия Грязева. Ограничение будет осуществлено в целях обеспечения безопасности дорожного движения.

С 8.00 до 13.00 будет запрещена остановка и стоянка всех видов транспортных средств по ул. Конструктора Грязева на участке от пр. Ленина до дома №124-а.

А также с 11.00 до 13.00 будет ограничено движение всех видов транспортных средств по ул. Конструктора Грязева на участке от пр. Ленина до дома №124-а.

 

Автор: Юлия Королева, сегодня, в 10:20 −1
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