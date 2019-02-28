новости
новости
Регистрация
Где и как в Туле складируют грязный снег
Фото пресс-службы прокуратуры Тульской области.

Где и как в Туле складируют грязный снег

Коммунальщики, как выяснилось, не заморачивались соблюдением правил. Представление от прокуратуры получил глава администрации города Евгений Авилов.

Местом временного складирования снега в Туле является площадка на Веневском шоссе (по направлению выезда из города за стационарной АЗС на Веневском шоссе, 24). Об этом еще 16 января 2019 г. глава города издал соответствующее постановление №53.

25 февраля по обращению туляков прокуратура выехала на место с проверкой. Выяснилось следующее.

Место свалки находится в неудовлетворительном состоянии: снег лежит вперемешку с отходами производства и потребления, талые воды стекают на проезжую часть и создают угрозу безопасности дорожного движения на вышеуказанном участке. «Вдоль данного участка Веневского шоссе нарушено барьерное ограждение. Также необходимое ограждение по всему периметру и контрольно-пропускной пункт, оборудованный телефонной связью, отсутствуют», – сообщает прокуратура.

В связи с выявленными нарушениями прокурор города внес в адрес главы администрации Тулы представление. После принятия мер прокурорского реагирования администрацией города принимаются меры к устранению выявленных нарушений при складировании снега на данном участке у Веневского шоссе.

 

сегодня, в 12:40 +1
Другие статьи по темам
Событие
складирование снегапредставлениеЕвений Авиловгрязный снегпрокуратура
Место
Тула

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

В Кимовске полностью восстановили водоснабжение
В Кимовске полностью восстановили водоснабжение
Воронежский школьник привез из Тулы корь
Воронежский школьник привез из Тулы корь
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2019 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.