Где и как в Туле складируют грязный снег
Коммунальщики, как выяснилось, не заморачивались соблюдением правил. Представление от прокуратуры получил глава администрации города Евгений Авилов.
Местом временного складирования снега в Туле является площадка на Веневском шоссе (по направлению выезда из города за стационарной АЗС на Веневском шоссе, 24). Об этом
25 февраля по обращению туляков прокуратура выехала на место с проверкой. Выяснилось следующее.
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В связи с выявленными нарушениями прокурор города внес в адрес главы администрации Тулы представление. После принятия мер прокурорского реагирования администрацией города принимаются меры к устранению выявленных нарушений при складировании снега на данном участке у Веневского шоссе.