Где и как в Туле складируют грязный снег

Фото пресс-службы прокуратуры Тульской области.

Коммунальщики, как выяснилось, не заморачивались соблюдением правил. Представление от прокуратуры получил глава администрации города Евгений Авилов.

Местом временного складирования снега в Туле является площадка на Веневском шоссе (по направлению выезда из города за стационарной АЗС на Веневском шоссе, 24). Об этом еще 16 января 2019 г. глава города издал соответствующее постановление №53.

25 февраля по обращению туляков прокуратура выехала на место с проверкой. Выяснилось следующее.

М есто свалки находится в неудовлетворительном состоянии: снег лежит вперемешку с отходами производства и потребления, талые воды стекают на проезжую часть и создают угрозу безопасности дорожного движения на вышеуказанном участке. «Вдоль данного участка Веневского шоссе нарушено барьерное ограждение. Также необходимое ограждение по всему периметру и контрольно-пропускной пункт, оборудованный телефонной связью, отсутствуют», – сообщает прокуратура.

В связи с выявленными нарушениями прокурор города внес в адрес главы администрации Тулы представление. После принятия мер прокурорского реагирования администрацией города принимаются меры к устранению выявленных нарушений при складировании снега на данном участке у Веневского шоссе.