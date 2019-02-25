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Смотрим «цифру»
Фото пресс-службы «Полипласт».

Смотрим «цифру»

В феврале в Тульской области состоялся переход на цифровое телевидение.

Было отключено аналоговое вещание основных федеральных каналов. Теперь каждый телезритель может принимать два десятка основных телевизионных каналов в цифровом качестве — картинка на экране стала более чёткой и яркой.

В телевизорах, произведённых после 2012 года, возможность принимать цифровой сигнал предусмотрена производителями. Тем же зрителям, чьи телевизоры произведены ранее, необходимо было подготовиться и заранее купить цифровую приставку и дециметровую антенну.

Такие комплекты оборудования, в количестве 40 штук, компания «Полипласт Новомосковск» приобрела для всех нуждающихся ветеранов предприятия для того, чтоб они смогли без проблем перейти на новый цифровой приём.

Немаловажную помощь пенсионерам оказали волонтёры предприятия, подключив приставки к телевизору и настроив каналы.

Для ветеранов «Оргсинтеза» и «Полипласта» эти комплекты стали настоящим подарком, ведь теперь они смогут абсолютно бесплатно смотреть 20 федеральных телеканалов и слушать три радиоканала в отличном качестве.

сегодня, в 11:36
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переход на цифровое вещание
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Тульская область
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компания Полипласт Новомосковск подарила своим ветеранам комплекты телевизионного оборудования

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