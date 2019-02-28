Синоптики рассказали, какая погода ждет туляков в первые дни весны

Фото из архива Myslo.

В первый день календарной весны погода не будет радовать. В связи с прохождением циклона атмосферное давление днем будет падать, а к вечеру — расти. Об этом Myslo рассказали в тульском Гидрометцентре.

1 марта в Тульской области ожидаются осадки в виде мокрого снега, местами налипание мокрого снега на проводах и деревьях, в отдельных районах области гололед, на дорогах гололедица, вечером местами сильная.

Температура воздуха в течение суток составит от -4 до +1°С, вечером -7°С. Ветер западный с переходом на северо-западный, 6−11 м/с.

2 марта ожидается облачная с прояснениями погода, временами пройдет небольшой снег. Температура ночью будет от -10°С до -5°С, днем — от -7°С до -2°С. Атмосферное давление будет расти. Ветер северный, порывистый, местами до 15 м/с.