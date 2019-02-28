Фото пресс-службы ГУ МЧС России по Тульской области.
В Кимовске более 1400 домов остались без воды
Причина – порыв трубопровода диаметром 300 мм.
28 февраля в 10.40 в оперативно-дежурную смену ФКУ «Центр управления в кризисных ситуациях ГУ МЧС России по Тульской области» сообщили о частичном отключении холодного водоснабжения в Кимовске.
В зону отключения попало более 1400 домов различной этажности. Причина — порыв трубопровода диаметром 300 мм.
Как сообщает пресс-служба ведомства, на месте ведутся аварийно-восстановительные работы. Ситуация находится на контроле ГУ МЧС России по Тульской области.
Другие статьи по темам
Место