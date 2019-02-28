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В Кимовске более 1400 домов остались без воды
Фото пресс-службы ГУ МЧС России по Тульской области.

В Кимовске более 1400 домов остались без воды

Причина – порыв трубопровода диаметром 300 мм.

28 февраля в 10.40 в оперативно-дежурную смену ФКУ «Центр управления в кризисных ситуациях ГУ МЧС России по Тульской области» сообщили о частичном отключении холодного водоснабжения в Кимовске.

В зону отключения попало более 1400 домов различной этажности. Причина — порыв трубопровода диаметром 300 мм.

Как сообщает пресс-служба ведомства, на месте ведутся аварийно-восстановительные работы. Ситуация находится на контроле ГУ МЧС России по Тульской области.

Автор: Кристина Вернигорина, сегодня, в 11:29 +2
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