В Кимовске более 1400 домов остались без воды

Фото пресс-службы ГУ МЧС России по Тульской области.

28 февраля в 10.40 в оперативно-дежурную смену ФКУ «Центр управления в кризисных ситуациях ГУ МЧС России по Тульской области» сообщили о частичном отключении холодного водоснабжения в Кимовске.

В зону отключения попало более 1400 домов различной этажности. Причина — порыв трубопровода диаметром 300 мм.

Как сообщает пресс-служба ведомства, на месте ведутся аварийно-восстановительные работы. Ситуация находится на контроле ГУ МЧС России по Тульской области.