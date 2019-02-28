новости
новости
Регистрация
Где сегодня в Туле ремонтируют дороги
Фото пресс-службы администрации Тулы.

Где сегодня в Туле ремонтируют дороги

Публикуем список адресов.

Сегодня, 28 февраля, работы по восстановлению дорожного полотна ведутся на семи улицах: Рязанской, Калинина, Шухова, набережной Дрейера, Воздухофлотской, Болотова и проспекте Ленина. 

Аварийно-восстановительный ремонт – временная мера, позволяющая в переходный период ликвидировать ямы на дорогах, которые образовались от перепада температур и переувлажнения грунта.

Как сообщает пресс-служба администрации Тулы, ежедневно на линии работает не менее восьми бригад – специалисты подрядных организаций: ООО «Каскад», ООО «КС-строй», ООО «Мегастрой», ООО «ЮСК», ООО «Урожай», а также МКУ «Сервисный центр города Тулы».

Работы ведутся, в том числе, и в выходные. Для примера: еще пять лет назад на дорогах работали максимум две бригады.

Сегодня днем специалисты отремонтируют порядка 400 кв. м литым асфальтом. 

Автор: Кристина Вернигорина, сегодня, в 16:02 +3
Другие статьи по темам
Место
Тула
Прочее
ремонт дороглитой асфальт

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

МегаФон в Туле помогает выращивать «Кадры будущего»
МегаФон в Туле помогает выращивать «Кадры будущего»
В Туле девушка взяла у прохожего айфон позвонить и сбежала
В Туле девушка взяла у прохожего айфон позвонить и сбежала
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2019 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.