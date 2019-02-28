Где сегодня в Туле ремонтируют дороги

Фото пресс-службы администрации Тулы.

Сегодня, 28 февраля, работы по восстановлению дорожного полотна ведутся на семи улицах: Рязанской, Калинина, Шухова, набережной Дрейера, Воздухофлотской, Болотова и проспекте Ленина.

Аварийно-восстановительный ремонт – временная мера, позволяющая в переходный период ликвидировать ямы на дорогах, которые образовались от перепада температур и переувлажнения грунта.

Как сообщает пресс-служба администрации Тулы, ежедневно на линии работает не менее восьми бригад – специалисты подрядных организаций: ООО «Каскад», ООО «КС-строй», ООО «Мегастрой», ООО «ЮСК», ООО «Урожай», а также МКУ «Сервисный центр города Тулы».

Работы ведутся, в том числе, и в выходные. Для примера: еще пять лет назад на дорогах работали максимум две бригады.

Сегодня днем специалисты отремонтируют порядка 400 кв. м литым асфальтом.