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Где в Туле отключат электричество 1 марта

Где в Туле отключат электричество 1 марта

«Тулгорэлектросети» сообщают о плановых работах.

С 9 до 17 часов будут обесточены следующие дома:

  • ул. Циолковского, 60-74 (чётн.), 77-87 (нечётн.),
  • ул. Шевченко, 43-81 (нечётн.), 58-а-82 (чётн.), 88, 90,
  • ул. С. Стальского, 10-30 (чётн.), 1-17 (нечётн.),
  • ул. Станиславского, 81, 83, 115,
  • ул. Лескова, 1-11 (нечётн.), 2, 2-а, 2-б,
  • ул. Щедрина, 1-9 (нечётн.), 2-12 (чётн.),
  • ул. 1-я Гостеевская, 1-10,
  • пер. Водоохранный, 15,
  • ул. Водоохранная, 37-40-а, 41-44-в, 45-53,
  • ул. 3-я Гостеевская, 1-5, 1-в (нечётн.), 4-8 (чётн.),
  • ул. Щепкина, 1-21 (нечётн.),
  • ул. Газовая, 30, 32, 34,
  • ул. Ермоловой, 1-13 (нечётн.), 2-20 (чётн.),
  • ул. Верещагина, 1-22, 2-а, 1-а, 1-б, 1-в,
  • ул. Коксовая, 33, 35, 38-48 (чётн.),
  • пр-д Верещагина, 1-7,
  • Епифанское шоссе, 27-35 (нечётн.),
  • ул. 3-я Овражная, 4-16 (чётн.),
  • ул. Волоховская, 9-25 (нечётн.),
  • 1-й Волоховский пр-д, 12-48 (чётн.), 21-49 (нечётн.),
  • 2-й Волоховский пр-д, 22-38 (чётн.), 19-33 (нечётн.),
  • ул. 4-я Овражная, 4-16 (чётн.), 1-13 (нечётн.),
  • Мясново: ул. Чмутова, 170-а-180 (чётн.), 119-153 (нечётн.), 204, 206, 208,
  • 11-й Полюсный пр-д, 2-48 (чётн.), 3-41 (нечётн.),
  • ул. Тихмянова, 1-п,
  • 12-й пр-д, 2, 2-а, 12, 18-а,
  • 10-й пр-д, 1-н, 1-м, 1-д, 1-и, 1-л, 1-к, 2-и, 2-з,
  • п. Комарки: ул. Комарская, 1, 2, 3, 3-а, 8, 9, 9-а,
  • 1-6-й Комарские пр-ды,
  • п. Косая Гора: ул. Луговая, 10.
Автор: Леонид Почекин, сегодня, в 21:47 +1
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