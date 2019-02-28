Президент РПЛ высказался о ситуации с футбольным полем «Арсенала»

Сергей Прядкин отметил, что покрытие нужно было приводить в порядок ещё в декабре, когда команда ушла в отпуск.

В интервью «Спорт-Экспрессу» президент Российской футбольной премьер-лиги Сергей Прядкин прокомментировал подготовку футбольных полей к новому сезону. В частности, он отметил, что РПЛ пошла навстречу «Арсеналу», направив повторную комиссию для обследования поля.

«Можно говорить о том, что подготовка поля велась неудовлетворительно, что и привело к переносу игры. Климатический пояс, в котором находятся Москва и Тула – один и тот же. Почему «Спартак», ЦСКА, «Локомотив» способны привести газоны в порядок после зимы, а «Арсенал» – нет?

Полем надо заниматься, готовить его, а не искать заговоры. Покрытие в плохом состоянии, потому что его не готовили или готовили плохо. Лига пошла навстречу «оружейникам», дав возможность выбрать стадион для игры с ЦСКА – клуб остановился на «Ахмат-Арене». Чтобы покрытие было в порядке, с ним необходимо работать. У меня есть информация, что губернатор поставил очень жесткие задачи в плане подготовки поля. Но это нужно было делать еще в декабре, когда команда ушла в отпуск».