В казну Тульской области поступило 70,4 млрд рублей налогов

Фото: пресс-служба Правительства Тульской области

Первый заместитель губернатора – председатель правительства Тульской области Валерий Шерин принял участие в расширенном заседании коллегии регионального Управления ФНС России. Он отметил, что уровень наполнения бюджета за счёт налогов превысил все прогнозы.

Кроме того, индекс промышленного производства по итогам года составил 102,3%, а индекс производства предприятий сельского хозяйства – 106,4%. По этим показателям Тульская область опередила другие регионы.

Руководитель тульского УФНС России Вадим Суханов сообщил, что в консолидированный бюджет Тульской области за год мобилизовано 70,4 млрд рублей налогов и сборов – на 15% больше, чем в 2017 году.

Налоговики активизировали работу по направлению исполнительных документов в банки и работодателям должников. В результате объём поступлений налоговых платежей вырос почти втрое.