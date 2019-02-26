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В казну Тульской области поступило 70,4 млрд рублей налогов
Фото: пресс-служба Правительства Тульской области

В казну Тульской области поступило 70,4 млрд рублей налогов

Тульские налоговики подвели итоги работы за прошлый год.

Первый заместитель губернатора – председатель правительства Тульской области Валерий Шерин принял участие в расширенном заседании коллегии регионального Управления ФНС России. Он отметил, что уровень наполнения бюджета за счёт налогов превысил все прогнозы.

Кроме того, индекс промышленного производства по итогам года составил 102,3%, а индекс производства предприятий сельского хозяйства – 106,4%. По этим показателям Тульская область опередила другие регионы.

Руководитель тульского УФНС России Вадим Суханов сообщил, что в консолидированный бюджет Тульской области за год мобилизовано 70,4 млрд рублей налогов и сборов – на 15% больше, чем в 2017 году.

Налоговики активизировали работу по направлению исполнительных документов в банки и работодателям должников. В результате объём поступлений налоговых платежей вырос почти втрое. 

Автор: Леонид Почекин, сегодня, в 21:21 0
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