Фото Сергея Старикова
В марте чиновники правительства Тульской области проведут приёмы граждан
Записаться можно по телефону приёмной, на портале «Открытый регион», а также при личном обращении.
Утверждён график приёмов граждан руководителями подразделений областного правительства.
Предварительная запись проводится по телефону: 30-62-75, на портале «Открытый регион 71» и в приёмной правительства.
В марте обращения жителей Тульской области рассмотрят:
- 1 марта, с 10.00 до 12.00 – Галина Якушкина, заместитель губернатора Тульской области, руководитель аппарата, начальник главного управления государственной службы и кадров аппарата правительства Тульской области,
- 4 марта, с 12.00 до 17.00 – Дмитрий Яковлев, председатель комитета Тульской области по спорту,
- 5 марта, с 10.00 до 15.00 – Алевтина Шевелева, министр образования Тульской области,
- 6 марта, с 10.00 до 15.00 – Владимир Грицаюк, заместитель министра здравоохранения Тульской области,
- 7 марта, с 10.00 до 15.00 – Александр Болтнев, заместитель министра – директор департамента по развитию местного самоуправления министерства внутренней политики и развития местного самоуправления в Тульской области,
- 11 марта, с 10.00 до 17.00 – Павел Мусиенко, начальник инспекции Тульской области по государственному архитектурно-строительному надзору, главный архитектор Тульской области,
- 13 марта, с 12.00 до 15.00 – Андрей Филиппов, министр труда и соцзащиты Тульской области,
- 14 марта, с 10.00 до 15.00 – Олег Дючков, заместитель министра – директор департамента жилищно-коммунального комплекса министерства строительства и ЖКХ Тульской области,
- 15 марта, с 10.00 до 17.00 – Леонид Ивченко, начальник Госжилинспекции Тульской области,
- 18 марта, с 10.00 до 17.00 – Татьяна Рыбкина, министр культуры Тульской области,
- 19 марта, с 10.00 до 15.00 – Родион Дудник, министр транспорта и дорожного хозяйства Тульской области,
- 20 марта, с 10.00 до 15.00 – Юлия Осипова, заместитель начальника инспекции – начальник контрольно-финансового отдела Госжилинспекции Тульской области,
- 21 марта, с 10.00 до 15.00 – Антон Бунин, заместитель министра – директор департамента строительства министерства строительства и ЖКХ Тульской области,
- 22 марта, с 10.00 до 17.00 – Андрей Третьяков, министр здравоохранения Тульской области,
- 25 марта, с 10.00 до 17.00 – Михаил Пантелеев, министр имущественных и земельных отношений Тульской области,
- 27 марта, с 12.00 до 15.00 – Дмитрий Васин, председатель комитета Тульской области по тарифам,
- 28 марта, с 10.00 до 15.00 – Инна Щербакова, заместитель министра – директор департамента социальной политики министерства труда и соцзащиты Тульской области,
- 29 марта, с 10.00 до 17.00 – Ярослав Раков, министр по информатизации, связи и вопросам открытого управления Тульской области.
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