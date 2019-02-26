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Туляков приглашают на весенний дизайн-маркет

Туляков приглашают на весенний дизайн-маркет

Капели, солнце и цветы! Весна приходит с «Конфетти»!

2 и 3 марта в ТРЦ «Макси» пройдет большой весенний дизайн-маркет «Конфетти». Гостей мероприятия ждет ярмарка дизайнерских изделий и подарков к 8 Марта, модный показ, фото- и бьютизона, выступление артистов, музыка и теплый прием.

Дизайн-маркет будет работать в указанные дни с 10.00 до 21.00 на 1-м этаже в большом атриуме ТРЦ. Вход свободный!

Подробная информация ВКонтакте или Instagram.

Автор: Кристина Вернигорина, сегодня, в 19:00 +1
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