Туляков приглашают на весенний дизайн-маркет

Капели, солнце и цветы! Весна приходит с «Конфетти»!

2 и 3 марта в ТРЦ «Макси» пройдет большой весенний дизайн-маркет «Конфетти». Гостей мероприятия ждет ярмарка дизайнерских изделий и подарков к 8 Марта, модный показ, фото- и бьютизона, выступление артистов, музыка и теплый прием.

Дизайн-маркет будет работать в указанные дни с 10.00 до 21.00 на 1-м этаже в большом атриуме ТРЦ. Вход свободный!

Подробная информация ВКонтакте или Instagram.