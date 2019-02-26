Коллекционные шахматы, мангалы и вооруженный миньон: что мастерят тульские заключенные

Фото и видео Сергея Старикова.

В прошлом году осужденные выполнили заказы на 255 млн рублей. Myslo побродил по выставке в атриуме кремля.

26 февраля в атриуме Тульского кремля сегодня обсуждали занятость осужденных . Там же прошла небольшая выставка товаров, которые производят осужденные колоний нашего региона. Некоторые вещи явно могут претендовать на место в частных коллекциях.



Миньон-мусорка.

Общественно-полезный труд — это одна из мер уголовно-исполнительной политики государства. Однако, оплачиваемой работой сейчас обеспечена только треть осужденных.

Фантик, или жизнь!

В число «безработных» входят те, кто еще не оплатил штрафы, не возместил пострадавшим ущерб, или имеет долги по алиментам.



Такой грузовик-мангал стоит 35 тысяч рублей.

По данным прокуратуры, одна из причин в том, что в исправительных учреждениях Тульской области есть необходимые производственные мощности, но нет соответствующего объема заказов.

Очень тонко :)

Тюремные сладости

Главный инженер УФСИН России по Тульской области Александр Карамышев:

Александр Карамышев - Всего УФСИН России по Тульской области выпускает порядка 3 тысяч наименований продукции, из них около 150 можно использовать для муниципальных нужд. Общий объем заказов которые реализуется учреждениями УИС в Тульской области за 2018 год составил 255 млн рублей. Если сравнивать, то в 2017 это было 230 млн, в 2016 — 180 млн рублей.

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