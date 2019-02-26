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Коллекционные шахматы, мангалы и вооруженный миньон: что мастерят тульские заключенные
Фото и видео Сергея Старикова.

Коллекционные шахматы, мангалы и вооруженный миньон: что мастерят тульские заключенные

В прошлом году осужденные выполнили заказы на 255 млн рублей. Myslo побродил по выставке в атриуме кремля.

26 февраля в атриуме Тульского кремля сегодня обсуждали занятость осужденных. Там же прошла небольшая выставка товаров, которые производят осужденные колоний нашего региона. Некоторые вещи явно могут претендовать на место в частных коллекциях.
 

Миньон-мусорка.
Общественно-полезный труд — это одна из мер уголовно-исполнительной политики государства. Однако, оплачиваемой работой сейчас обеспечена только треть осужденных.
 
Фантик, или жизнь!
 
В число «безработных» входят те, кто еще не оплатил штрафы, не возместил пострадавшим ущерб, или имеет долги по алиментам.
 

Такой грузовик-мангал стоит 35 тысяч рублей.
По данным прокуратуры, одна из причин в том, что в исправительных учреждениях Тульской области есть необходимые производственные мощности, но нет соответствующего объема заказов.
 
Очень тонко :)

 

Тюремные сладости

 

Главный инженер УФСИН России по Тульской области Александр Карамышев:

Александр Карамышев

- Всего УФСИН России по Тульской области выпускает порядка 3 тысяч наименований продукции, из них около 150 можно использовать для муниципальных нужд. Общий объем заказов которые реализуется учреждениями УИС в Тульской области за 2018 год составил 255 млн рублей. Если сравнивать, то в 2017 это было 230 млн, в 2016 — 180 млн рублей.

В общем, добро пожаловать в галерею:

Галерея
В тульских колониях делают коллекционные шахматы, мангалы в виде грузовиков и другие товары, Фото: 1
В тульских колониях делают коллекционные шахматы, мангалы в виде грузовиков и другие товары, Фото: 2
В тульских колониях делают коллекционные шахматы, мангалы в виде грузовиков и другие товары, Фото: 3
В тульских колониях делают коллекционные шахматы, мангалы в виде грузовиков и другие товары, Фото: 4
В тульских колониях делают коллекционные шахматы, мангалы в виде грузовиков и другие товары, Фото: 5
В тульских колониях делают коллекционные шахматы, мангалы в виде грузовиков и другие товары, Фото: 6
В тульских колониях делают коллекционные шахматы, мангалы в виде грузовиков и другие товары, Фото: 7
В тульских колониях делают коллекционные шахматы, мангалы в виде грузовиков и другие товары, Фото: 8
В тульских колониях делают коллекционные шахматы, мангалы в виде грузовиков и другие товары, Фото: 9
В тульских колониях делают коллекционные шахматы, мангалы в виде грузовиков и другие товары, Фото: 10
В тульских колониях делают коллекционные шахматы, мангалы в виде грузовиков и другие товары, Фото: 11
В тульских колониях делают коллекционные шахматы, мангалы в виде грузовиков и другие товары, Фото: 12
В тульских колониях делают коллекционные шахматы, мангалы в виде грузовиков и другие товары, Фото: 13
В тульских колониях делают коллекционные шахматы, мангалы в виде грузовиков и другие товары, Фото: 14
В тульских колониях делают коллекционные шахматы, мангалы в виде грузовиков и другие товары, Фото: 15
В тульских колониях делают коллекционные шахматы, мангалы в виде грузовиков и другие товары, Фото: 16
В тульских колониях делают коллекционные шахматы, мангалы в виде грузовиков и другие товары, Фото: 17
В тульских колониях делают коллекционные шахматы, мангалы в виде грузовиков и другие товары, Фото: 18
В тульских колониях делают коллекционные шахматы, мангалы в виде грузовиков и другие товары, Фото: 19
В тульских колониях делают коллекционные шахматы, мангалы в виде грузовиков и другие товары, Фото: 20
В тульских колониях делают коллекционные шахматы, мангалы в виде грузовиков и другие товары, Фото: 21
В тульских колониях делают коллекционные шахматы, мангалы в виде грузовиков и другие товары, Фото: 22
В тульских колониях делают коллекционные шахматы, мангалы в виде грузовиков и другие товары, Фото: 23
В тульских колониях делают коллекционные шахматы, мангалы в виде грузовиков и другие товары, Фото: 24
В тульских колониях делают коллекционные шахматы, мангалы в виде грузовиков и другие товары, Фото: 25
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Автор: Сергей Стариков, сегодня, в 18:24 +8
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