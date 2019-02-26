Погода в Туле 27 февраля: облачно, скользко и ветрено

По данным Тульского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, в регионе сохранится облачная погода. Ночью и днём небольшой снег (по данным сайта «Метеоинфо», до 2 мм).

На дорогах гололедица. Ветер западный, северо-западный, до 11 метров в секунду. Температура воздуха по области ночью и днём – от -5 до нуля. Атмосферное давление – 735-740 мм рт. ст.