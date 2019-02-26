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Погода в Туле 27 февраля: облачно, скользко и ветрено

Погода в Туле 27 февраля: облачно, скользко и ветрено

Синоптики прогнозируют небольшой снег, днём около нуля.

По данным Тульского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, в регионе сохранится облачная погода. Ночью и днём небольшой снег (по данным сайта «Метеоинфо», до 2 мм).

На дорогах гололедица. Ветер западный, северо-западный, до 11 метров в секунду. Температура воздуха по области ночью и днём – от -5 до нуля. Атмосферное давление – 735-740 мм рт. ст. 

Автор: Леонид Почекин, сегодня, в 07:00 +2
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