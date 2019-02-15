Из-за ЧП закрыт санаторий «Краинка»: 28 человек подхватили инфекцию

На данный момент известно, что распространению инфекции послужило неудовлетворительное санитарное состояние пищеблока.

Как стало известно Myslo, в Тульской области в санатории «Краинка» около 30 человек подхватили кишечную инфекцию. У всех заболевших одинаковые симптомы — высокая температура, рвота, расстройство желудка. Редакция Myslo направила запрос в региональное управление Роспотребнадзора.

Выяснилось, что в санатории зарегистрировано 28 случаев заболевания кишечной инфекцией среди пациентов. Все заболевшие — взрослые, заболевания протекают в легкой форме.

Как сообщает региональное управление Роспотребнадзора, с 15 февраля организован выезд всех пациентов санатория.

Роспотребнадзор незамедлительно организовал полный комплекс профилактических и противоэпидемических мероприятий, лабораторное исследование смывов с объектов окружающей среды, проб пищевых продуктов, воды, обследование персонала учреждения.

При проведении санитарно-эпидемиологического расследования установлены нарушения санитарных требований при организации питания.

Составлен протокол о временном запрете деятельности пищеблока санатория, материалы на приостановление деятельности переданы для рассмотрения в суд.

Специалисты сделали вывод, что, предположительно, групповая заболеваемость вызвана норовирусами. Путь передачи инфекции — пищевой. Распространению инфекции послужило неудовлетворительное санитарное состояние пищеблока и грубые нарушения санитарных норм и правил при организации общественного питания.

Очаг локализован, угрозы распространения заболевания нет.

Как сообщила Myslo заместитель министра здравоохранения Тульской области Татьяна Семина, на данный момент госпитализирована одна женщина.