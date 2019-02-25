Сотрудники Роспотребнадзора проконсультируют туляков в МФЦ
Получить разъяснения и рекомендации по вопросам потребительского законодательства жители региона смогут 5 марта.
Региональное Управление Роспотребнадзора продолжает бесплатные консультации для граждан в многофункциональных центрах. Они состоятся во вторник, 5 марта, с 9.00 до 18.00 по следующим адресам:
- в Туле – пр-т Ленина, д. 63,
- в Алексине – пл. Ленина, д. 8,
- в Новомосковске – ул. Московская, д. 7,
- в Суворове – ул. Ленина, д. 12,
- в Щекино – ул. Шахтерская, д. 21,
- в Ефремове – пл. Красная, д. 1.
Жители получат ответы на вопросы, касающиеся зашиты прав потребителей. Квалифицированные специалисты помогут разобраться в каждой индивидуальной ситуации и, при наличии документов, подготовят образец досудебной претензии или искового заявления.
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