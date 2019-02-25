Сотрудники Роспотребнадзора проконсультируют туляков в МФЦ

Получить разъяснения и рекомендации по вопросам потребительского законодательства жители региона смогут 5 марта.

Региональное Управление Роспотребнадзора продолжает бесплатные консультации для граждан в многофункциональных центрах. Они состоятся во вторник, 5 марта, с 9.00 до 18.00 по следующим адресам:

в Туле – пр-т Ленина, д. 63,

в Алексине – пл. Ленина, д. 8,

в Новомосковске – ул. Московская, д. 7,

в Суворове – ул. Ленина, д. 12,

в Щекино – ул. Шахтерская, д. 21,

в Ефремове – пл. Красная, д. 1.

Жители получат ответы на вопросы, касающиеся зашиты прав потребителей. Квалифицированные специалисты помогут разобраться в каждой индивидуальной ситуации и, при наличии документов, подготовят образец досудебной претензии или искового заявления.