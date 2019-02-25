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Какие улицы Тулы останутся без электричества 26 февраля

Какие улицы Тулы останутся без электричества 26 февраля

«Тулгорэлектросети» предупреждают о плановых работах.

С 9 до 17 часов будут обесточены дома по следующим адресам:

  • ул. Ф. Энгельса, 159 к. 1, к. 2,
  • Мясново: ул. Воздухофлотская, 58-82 (чётн.),
  • ул. Тихмянова, 25-39 (нечётн.),
  • 12-й пр-д, 23-40,
  • 13-й пр-д, 23-40,
  • п. 2-й Западный: ул. Некрасова, 1-47 (нечётн.), 2-58-г (чётн.),
  • ул. Пушкина, 1-8, 25-47,
  • ул. Гоголевская, 1-а, 1-б, 1-в,
  • ул. Крылова, 29-57-а (нечётн.), 30-52 (чётн.),
  • ул. Новосёлов, 7, 15, 17, 9,
  • пер. Бархатный, 16, 19, 21, 23, 26, 28, 30,
  • п. Октябрьский, 193-а, 193-238, 105, 405-б, 192-а, 224,
  • 13-й пр-д, 1-а, 1-б,
  • 12-й пр-д, 20-44, 20-а-46-а,
  • ул. Речная, 18-70 (чётн.), 17-67 (нечётн.),
  • ул. Карпова, 18-26 (чётн.), 21-31 (нечётн.),
  • ул. Кауля, 56-74 (чётн.),
  • пер. Чапаевский, 2-20 (чётн.), 1-17 (нечётн.),
  • ул. Щепкина, 2-18 (чётн.),
  • ул. Ватутина, 1-17 (нечётн.), 2-22 (чётн.),
  • Епифанское шоссе, 45-57 (нечётн.),
  • ул. Ивана Франко, 1-21 (нечётн.), 6-а, 6-б, 6, 8.
Автор: Леонид Почекин, вчера, в 21:52 +1
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