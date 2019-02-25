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В праздничные выходные 34 туляка сели за руль подшофе

В праздничные выходные 34 туляка сели за руль подшофе

Сотрудники региональной Госавтоинспекции подвели итоги профилактических мероприятий.

С 22 по 24 февраля на дорогах Тульской области за нетрезвую езду были задержаны 34 водителя. Как уточнили инспекторы по пропаганде БДД областного УГИБДД, 18 из них были привлечены к административной ответственности за пьяное вождение, 10 – за отказ от медосвидетельствования.

Шестерым задержанным грозит уголовное наказание – ранее они уже садились за руль в пьяном виде. По всем фактам были составлены административные материалы. За управление транспортным средством в состоянии опьянения водителям грозит штраф в 30 тысяч рублей и лишение водительского удостоверения на срок от полутора до двух лет.

При повторном нарушении штраф составит от 200 до 300 тысяч рублей, кроме того, водитель может отправиться в колонию на срок до двух лет.

Автор: Леонид Почекин, вчера, в 23:03 +5
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