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В День защитника Отечества юные туляки вступили в ряды «Юнармии»

В День защитника Отечества юные туляки вступили в ряды «Юнармии»

Ряды юнармейцев пополнили 80 тульских школьников.

23 февраля в Туле на территории 51-й гвардейского парашютно-десантного Краснознаменного ордена Суворова полка имени Дмитрия Донского состоялась торжественная церемония принятия юных туляков в ряды Всероссийского детско-юношеского военно-патриотического общественного движения «Юнармия».

В мероприятии приняла участие министр молодежной политики Тульской области Юлия Вепринцева. Она отметила, что сегодня ряды юнармейцев пополнили 80 тульских школьников.

Для мальчишек и девчонок – это школа будущего, где воспитываются настоящий характер, смелость, целеустремленность, патриотизм и воля к победе.

После торжественной церемонии для ребят была организована экскурсия по военной части.

Автор: Юлия Александрова, сегодня, в 19:19 +1
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