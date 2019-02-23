В День защитника Отечества юные туляки вступили в ряды «Юнармии»

23 февраля в Туле на территории 51-й гвардейского парашютно-десантного Краснознаменного ордена Суворова полка имени Дмитрия Донского состоялась торжественная церемония принятия юных туляков в ряды Всероссийского детско-юношеского военно-патриотического общественного движения «Юнармия».

В мероприятии приняла участие министр молодежной политики Тульской области Юлия Вепринцева. Она отметила, что сегодня ряды юнармейцев пополнили 80 тульских школьников.

Для мальчишек и девчонок – это школа будущего, где воспитываются настоящий характер, смелость, целеустремленность, патриотизм и воля к победе.

После торжественной церемонии для ребят была организована экскурсия по военной части.