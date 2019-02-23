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На Губернском катке открылся фестиваль хоккея «Тульская шайба»

На Губернском катке открылся фестиваль хоккея «Тульская шайба»

В турнире примут участие восемь команд.

23 февраля на Губернском катке в Туле открылся Фестиваль хоккея среди любительских команд области «Тульская шайба». Впервые на главной площади города прошли состязаться хоккейные команды из разных уголков региона. 

В пресс-служба правительства Тульской области отметили, что фестиваль хоккея «Тульская шайба» проводится для популяризации и дальнейшего развития хоккея в регионе, привлечения жителей к систематическим занятиям физкультурой и спортом, укрепления здоровья и пропаганды здорового образа жизни.

В турнире принимают участие 8 команд. В их составе игроки из Тулы, Новомосковска, Щекино, Киреевска, Ясногорска, Ефремова, Волово, Советска, Одоева, Белёва, пгт. Куркино, посёлка Центральный и деревни Фёдоровка.

В ходе фестиваля пройдут 14 игр и гала-матч. Победитель будет награжден кубком фестиваля «Тульская шайба». Кроме того, игроки получат памятные призы от организаторов и партнеров соревнований по номинациям «Лучший вратарь», «Лучший защитник», «Лучший нападающий».

С 19:00 на Губернском катке пройдут массовые катания для всех желающих под живое выступление звезд российской эстрады.

Автор: Юлия Александрова, сегодня, в 18:15 +4
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