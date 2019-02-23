Безработная жительница Донского попалась на краже мобильника

В дежурную часть отдела МВД по городу Донскому с заявлением обратился сотрудник сетевого магазина по продаже мобильной электроники.

Мужчина сообщил, что из торгового зала украден мобильный телефон. Ущерб составил 15 тысяч рублей.

Прибывшие на место происшествия сотрудниками полиции просмотрели записи с камер видеонаблюдения. В результате была установлена личность 35-летней нигде не работающей жительницы Донского. Спустя некоторое время она была задержана и доставлена в дежурную часть отдела полиции для дальнейшего разбирательства, сообщает пресс-служба УМВД России по Тульской области.

В настоящее время в полиции возбуждено и расследуется уголовное дело по ч.2 ст.158 УК РФ «Кража». От женщины получены признательные показания. При проведении обыска похищенный телефон обнаружен и изъят.