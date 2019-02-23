Фото Lexus650
На ул. Кирова в Туле столкнулись трамвай и внедорожник
По предварительным данным, пострадавших в результате происшествия нет.
Как сообщил Myslo очевидец, в районе поворота с ул. Баженова на ул. Кирова в Туле столкнулись отечественный внедорожник «Нива» и трамвай со знаком «ученик».
По положению транспортных средств можно предположить, что автомобиль собирался выехать на ул. Кирова и не пропустил трамвай.
По предварительным данным, пострадавших в результате происшествия нет. Однако, на момент публикации новости из-за ДТП остановлено движение трамваев по направлению к Щегловской Засеке.
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