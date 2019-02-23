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На ул. Кирова в Туле столкнулись трамвай и внедорожник
Фото Lexus650

На ул. Кирова в Туле столкнулись трамвай и внедорожник

По предварительным данным, пострадавших в результате происшествия нет.

Как сообщил Myslo очевидец, в районе поворота с ул. Баженова на ул. Кирова в Туле столкнулись отечественный внедорожник «Нива» и трамвай со знаком «ученик».
 
По положению транспортных средств можно предположить, что автомобиль собирался выехать на ул. Кирова и не пропустил трамвай.
 
По предварительным данным, пострадавших в результате происшествия нет. Однако, на момент публикации новости из-за ДТП остановлено движение трамваев по направлению к Щегловской Засеке.
 

 

Автор: Сергей Стариков, сегодня, в 20:24 +3
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