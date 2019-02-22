Жители Тульской области хранят в банках почти 200 млрд рублей

Как сообщает тульское отделение Банка России, на начало 2019 года общая сумма вкладов жителей Тульской области в банках составила 196,2 млрд рублей. Эта сумма больше прошлогоднего показателя на 9,6%.

Вклады индивидуальных предпринимателей увеличились на 30,1% – до 3,9 млрд рублей. Объем депозитов юридических лиц Тульской области составил 40 млрд рублей – рост составил 43,6%.

Кстати, 1 января вступил в силу закон, согласно которому денежные средства, размещенные в банках малыми фирмами и микропредприятиями, застрахованы государственной системой страхования вкладов. Сумма страховой выплаты – до 1,4 млн рублей со всех счетов в одном банке.

Жители региона открывают вклады преимущественно в российских рублях. Доля депозитов в иностранной валюте составляет всего 8,2%. В Тульской области работает один региональный банк, семь банковских филиалов и 257 структурных банковских подразделений.