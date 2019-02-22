новости
новости
Регистрация
Жители Тульской области хранят в банках почти 200 млрд рублей

Жители Тульской области хранят в банках почти 200 млрд рублей

Объём вкладов индивидуальных предпринимателей увеличился на 30%.

Как сообщает тульское отделение Банка России, на начало 2019 года общая сумма вкладов жителей Тульской области в банках составила 196,2 млрд рублей. Эта сумма больше прошлогоднего показателя на 9,6%.

Вклады индивидуальных предпринимателей увеличились на 30,1% – до 3,9 млрд рублей. Объем депозитов юридических лиц Тульской области составил 40 млрд рублей – рост составил 43,6%.

Кстати, 1 января вступил в силу закон, согласно которому денежные средства, размещенные в банках малыми фирмами и микропредприятиями, застрахованы государственной системой страхования вкладов. Сумма страховой выплаты – до 1,4 млн рублей со всех счетов в одном банке.

Жители региона открывают вклады преимущественно в российских рублях. Доля депозитов в иностранной валюте составляет всего 8,2%. В Тульской области работает один региональный банк, семь банковских филиалов и 257 структурных банковских подразделений.

Автор: Леонид Почекин, вчера, в 21:21 −1
Другие статьи по темам
Событие
банковские вкладывклады туляковБанк РоссииЦентробанк РФ
Место
ТулаТульская область

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

В Пролетарском районе Тулы 23 февраля отключат электричество
В Пролетарском районе Тулы 23 февраля отключат электричество
На выходных в Тульской области пройдут массовые рейды ГИБДД
На выходных в Тульской области пройдут массовые рейды ГИБДД
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2019 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.