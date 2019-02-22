В Пролетарском районе Тулы 23 февраля отключат электричество
«Тулгорэлектросети» сообщают о проведении плановых работ.
С 9 до 16 часов будут отключены дома по следующим адресам:
- ул. М. Расковой, 1-21 (нечётн.), 24-44 (чётн.),
- 3-й пр-д Гастелло, 1-19 (нечётн.), 2-16 (чётн.),
- ул. Яблочкова, 23-37 (нечётн.),
- ул. Фучика, 3-31 (нечётн.), 4-18 (чётн.),
- 1-й пр-д Гастелло, 3-17 (нечётн.), 4, 4-а,
- 2-й пр-д Гастелло, 12-24 (чётн.), 13,
- ул. Гастелло, 2-6-а (чётн.), 19-б,
- ул. Карпинского, 1-41,
- ул. Панфиловцев, 13-23 (нечётн.), 18-28 (чётн.),
- ул. Белинского, 6-32 (чётн.), 5-39 (нечётн.),
- ул. Осипенко, 17-24,
- ул. Комарова, 2, 2-а, 1.
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