В Пролетарском районе Тулы 23 февраля отключат электричество

С 9 до 16 часов будут отключены дома по следующим адресам:

ул. М. Расковой, 1-21 (нечётн.), 24-44 (чётн.),

3-й пр-д Гастелло, 1-19 (нечётн.), 2-16 (чётн.),

ул. Яблочкова, 23-37 (нечётн.),

ул. Фучика, 3-31 (нечётн.), 4-18 (чётн.),

1-й пр-д Гастелло, 3-17 (нечётн.), 4, 4-а,

2-й пр-д Гастелло, 12-24 (чётн.), 13,

ул. Гастелло, 2-6-а (чётн.), 19-б,

ул. Карпинского, 1-41,

ул. Панфиловцев, 13-23 (нечётн.), 18-28 (чётн.),

ул. Белинского, 6-32 (чётн.), 5-39 (нечётн.),

ул. Осипенко, 17-24,

ул. Комарова, 2, 2-а, 1.