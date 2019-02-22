На выходных в Тульской области пройдут массовые рейды ГИБДД

В праздничные выходные сотрудники тульского УГИБДД будут проводить профилактические рейды в Туле и области с увеличением плотности нарядов ДПС и максимальным привлечением личного состава.

Цель рейдов – пресечение грубых нарушений ПДД, а особое внимание будет уделяться выявлению нетрезвых водителей и нарушителям правил перевозки детей. Полицейские напоминают: соблюдение скоростного режима и повышенное внимание к дорожной обстановке помогут избежать опасных ситуаций.

За пьяную езду водителям грозит штраф в 30 тысяч рублей и лишение права управления на срок от полутора до двух лет. При повторном нарушении сумма взыскания составит от 200 до 300 тысяч рублей, кроме того, пьяный водитель может отправиться в колонию на срок двух лет.

Пешеходам полицейские настоятельно рекомендуют использовать светоотражающие элементы при движении вдоль дорог в темное время суток. Это поможет водителям встречных и попутных машин вовремя снизить скорость и предотвратить трагедию.