В Тулу прибудет выставка трофейного оружия «Сирийский перелом»

Фото: Минобороны РФ.

Поезд военно-патриотической акции «Сирийский перелом» посетит почти все крупные города России от Москвы до Владивостока и от Севастополя до Мурманска – всего 61 населенный пункт. В Тулу поезд приедет 24 февраля и сделает обязательную остановку на несколько часов. Все желающие смогут ознакомиться с экспозицией. Об этом сообщает Минобороны России.

Поезд будет состоять из 18 вагонов, который представит свыше 500 образцов трофейной бронетанковой, инженерной техники, артиллерийского вооружения, бронеавтомобилей, а также холодного и огнестрельного оружия, самодельных взрывных устройств, иностранных рационов питания, экипировки и оборудования террористов.

На отдельных железнодорожных платформах будут размещены образцы военной техники террористов: танк Т-55, БМП ACV-15, бронированный штурмовой автомобиль «YPG EAGLE HEAD», самоходный минный трал Aardvark JSFU, «джихад-мобиль» на базе Jeep Grand Cherokee и другие уникальные экспонаты. В качестве экскурсоводов – российские военнослужащие, непосредственные участники операции в Сирии.

Расписание движения состава можно будет отслеживать на официальном сайте Министерства обороны РФ или же здесь.

Кроме того, концертная бригада Центрального дома Российской Армии имени М.В. Фрунзе вместе с артистами Академического ансамбля песни и пляски имени А.В. Александрова, Центрального академического театра Российской Армии, ансамблями песни и пляски всех военных округов и флотов выступит на специально оборудованной платформе-сцене перед жителями российских городов.

Старт военно-патриотической акции «Сирийский перелом» будет дан в День защитника Отечества. Планируется, что специальный поезд преодолеет маршрут за 75 дней и вернется в Москву накануне главного праздника нашей страны – Дня Победы.