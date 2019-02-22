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В Тульской области столкнулись Land Cruiser и BMW
Фото УГИБДД по Тульской области.

В Тульской области столкнулись Land Cruiser и BMW

В аварии пострадали три человека.

21 февраля в 7.00 на 159-м километре автодороги «Калуга — Тула — Михайлов — Рязань» в Веневском районе 43-летний водитель автомобиля Land Cruiser 200, по предварительной информации, не выбрал безопасную скорость, выехал на встречку и столкнулся с BMW X1.

Как сообщили в УГИБДД по Тульской области, в аварии пострадали три человека: водитель и два пассажира BMW.

Автор: Кристина Вернигорина, сегодня, в 13:25 +1
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