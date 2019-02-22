В Тульской области столкнулись Land Cruiser и BMW

Фото УГИБДД по Тульской области.

21 февраля в 7.00 на 159-м километре автодороги «Калуга — Тула — Михайлов — Рязань» в Веневском районе 43-летний водитель автомобиля Land Cruiser 200, по предварительной информации, не выбрал безопасную скорость, выехал на встречку и столкнулся с BMW X1.

Как сообщили в УГИБДД по Тульской области, в аварии пострадали три человека: водитель и два пассажира BMW.