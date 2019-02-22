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Как работает Почта России в праздники

Как работает Почта России в праздники

23 февраля и 8 марта 12 почтовых отделений будут открыты для посетителей.

Для обеспечения бесперебойного и качественного предоставления полного спектра услуг почтовой связи в Тульской области 12 отделений Почты России будут работать 23 февраля и 8 марта.

В праздники в Туле будут открыты 12 городских отделений почтовой связи. 23 февраля они будут работать по графику субботы, а 8 марта – по графику пятницы. Подробный график работы отделений можно найти здесь.

Для остальных отделений почтовой связи 23 февраля и 8 марта 2019 года являются выходными днями. В эти дни не осуществляется обмен и доставка почтовых отправлений, периодических печатных изданий и выемка письменной корреспонденции из почтовых ящиков.

Автор: Леонид Почекин, вчера, в 22:35 0
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