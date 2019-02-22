С 23 Февраля, туляки!
Официальные лица поздравляют туляков с Днем защитника Отечества. Myslo присоединяется к поздравлениям.
Уважаемые жители Тульской области, ветераны и военнослужащие!
Поздравляю вас с Днем защитника Отечества!
Этот праздник посвящен настоящим патриотам, волевым, мужественным людям, самоотверженно стоящим на страже спокойствия Родины.
В нашей стране ратный труд всегда был и остается почетным. В нем особенно важны выдержка, отвага и верность долгу. Эти качества не раз помогали жителям Тульской области защищать родную землю и отстаивать интересы России. Так было во все времена. Уверен, что так будет и впредь.
Желаю всем защитникам Отечества крепкого здоровья, успехов, мира и благополучия!
Алексей Дюмин, губернатор Тульской области, Герой России.
Уважаемые земляки!
Примите от депутатов Тульской областной Думы сердечные поздравления с Днем защитника Отечества!
Этот всеми любимый праздник является символом мужества, доблести и верности долгу. Он олицетворяет связь времен и поколений, преемственность ратных традиций и самоотверженное служение Отчизне.
Сегодня 23 Февраля объединяет и тех, кто своим мирным созидательным трудом укрепляет славу и мощь страны, охраняет ее национальные интересы.
Особые слова благодарности – ветеранам Великой Отечественной войны, боевых действий, трудового фронта, кадровым военным за их вклад в воспитание подрастающего поколения и сохранение славных традиций служения Родине.
От всей души желаю вам, дорогие друзья, здоровья и бодрости духа, семейного благополучия, счастья и мирного неба над головой!
Сергей Харитонов, председатель Тульской областной Думы.
Уважаемые туляки!
От имени депутатов Тульской городской Думы и администрации города Тулы поздравляем вас с Днем защитника Отечества! Почетная обязанность защищать нашу Родину объединяет всю мужскую половину России. Вспоминая легендарную историю битв и побед русских воинов, солдат и офицеров, мы оберегаем от забвения доблестный подвиг ветеранов Великой Отечественной войны, наших отцов, дедов и прадедов.
Вооруженные cилы Российской Федерации стремительно модернизируются, в войсках появляются современная техника и оружие, но неизменными остаются мужество, самоотверженность и верность долгу наших военнослужащих. Своим безупречным служением Отчизне они обеспечивают рост могущества и повышение международного престижа России.
23 Февраля – это и праздник парней, которые пока только готовятся к армейской службе. Желаем всем мирного неба над головой и чтобы оружие, производимое на тульских оборонно-промышленных предприятиях, как можно реже применялось по назначению. Крепкого здоровья, благополучия и новых успехов в служении России!
Юрий Цкипури, глава МО город Тула.
Евгений Авилов, глава администрации города Тулы.
Уважаемые жители Тульской области! Уважаемые ветераны и военнослужащие!
Поздравляю вас с Днем защитника Отечества!
День защитника Отечества – знаменательный праздник, символизирующий силу и мужество, надежность и стойкость защитников России.
Память о ратных подвигах защитников России на века останется в наших сердцах. Сила и крепость духа русских воинов в мире была и остается непревзойденной.
Желаю мира, здоровья, добра, благополучия!
Прокурор Тульской области Роман Прасков.