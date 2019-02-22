С 23 Февраля, туляки!



Уважаемые жители Тульской области, ветераны и военнослужащие!

Поздравляю вас с Днем защитника Отечества!

Этот праздник посвящен настоящим патриотам, волевым, мужественным людям, самоотверженно стоящим на страже спокойствия Родины.

В нашей стране ратный труд всегда был и остается почетным. В нем особенно важны выдержка, отвага и верность долгу. Эти качества не раз помогали жителям Тульской области защищать родную землю и отстаивать интересы России. Так было во все времена. Уверен, что так будет и впредь.

Желаю всем защитникам Отечества крепкого здоровья, успехов, мира и благополучия!



Алексей Дюмин, губернатор Тульской области, Герой России.





Уважаемые земляки!

Примите от депутатов Тульской областной Думы сердечные поздравления с Днем защитника Отечества!



Этот всеми любимый праздник является символом мужества, доблести и верности долгу. Он олицетворяет связь времен и поколений, преемственность ратных традиций и самоотверженное служение Отчизне.

Сегодня 23 Февраля объединяет и тех, кто своим мирным созидательным трудом укрепляет славу и мощь страны, охраняет ее национальные интересы.

Особые слова благодарности – ветеранам Великой Отечественной войны, боевых действий, трудового фронта, кадровым военным за их вклад в воспитание подрастающего поколения и сохранение славных традиций служения Родине.

От всей души желаю вам, дорогие друзья, здоровья и бодрости духа, семейного благополучия, счастья и мирного неба над головой!



Сергей Харитонов, председатель Тульской областной Думы.



Уважаемые туляки!



От имени депутатов Тульской городской Думы и администрации города Тулы поздравляем вас с Днем защитника Отечества! Почетная обязанность защищать нашу Родину объединяет всю мужскую половину России. Вспоминая легендарную историю битв и побед русских воинов, солдат и офицеров, мы оберегаем от забвения доблестный подвиг ветеранов Великой Отечественной войны, наших отцов, дедов и прадедов.

Вооруженные cилы Российской Федерации стремительно модернизируются, в войсках появляются современная техника и оружие, но неизменными остаются мужество, самоотверженность и верность долгу наших военнослужащих. Своим безупречным служением Отчизне они обеспечивают рост могущества и повышение международного престижа России.

23 Февраля – это и праздник парней, которые пока только готовятся к армейской службе. Желаем всем мирного неба над головой и чтобы оружие, производимое на тульских оборонно-промышленных предприятиях, как можно реже применялось по назначению. Крепкого здоровья, благополучия и новых успехов в служении России!



Юрий Цкипури, глава МО город Тула.

Евгений Авилов, глава администрации города Тулы.

Уважаемые жители Тульской области! Уважаемые ветераны и военнослужащие!

Поздравляю вас с Днем защитника Отечества!

День защитника Отечества – знаменательный праздник, символизирующий силу и мужество, надежность и стойкость защитников России.

Память о ратных подвигах защитников России на века останется в наших сердцах. Сила и крепость духа русских воинов в мире была и остается непревзойденной.

Желаю мира, здоровья, добра, благополучия!

Прокурор Тульской области Роман Прасков.