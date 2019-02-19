В среду в Туле по ряду адресов отключат холодную воду

Как сообщает «Тулагорводоканал», это связано с проведением ремонтных работ.

С 9.00 до окончания работ холодной воды не будет по следующим адресам:

ул. 9 Мая, д. 27/2, 37,

ул. Седова, д. 11, 13, 12, 14, 17, 19, 21,

ул. Макаренко, д. 3-А, 5-Б, 3, 14, 16, 18

ул. Белкина, д. 25, 27, 29, 31, 33, 29-А, 29-Б, 27-А,

ул. Болдина, д. 106-А, 112-Б,

Гражданский переулок д. 6, 8, 10,

деревня Струково.

После завершения работ возможно временное ухудшение качества воды по мутности и содержанию железа.