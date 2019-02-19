Житель Куркино прокатил приятеля в багажнике, а затем избил и ограбил его

Приговором Богородицкого районного суда 24-летний житель поселка Куркино признан виновным в совершении грабежа. Как сообщает пресс-служба региональной прокуратуры, 10 ноября прошлого года молодой человек вместе с приятелем ехал на автомобиле Toyota Corolla по посёлку.

В багажнике иномарки по собственной воле находился ещё один мужчина. Все трое были пьяны. Остановив машину на улице Ленина, осужденный открыл багажник и потребовал от приятеля банковскую карту. Тот отказался и получил несколько ударов по голове.

Затем преступник вытащил из куртки потерпевшего карту и мобильный телефон и скрылся. Сумма ущерба составила 6500 рублей. Суд приговорил злоумышленника к четырём годам лишения свободы в колонии строгого режима.