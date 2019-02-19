Удалось установить личность найденного в Тульской области мужчины

Несколько дней назад он был доставлен в больницу с потерей памяти.

Тульские поисковики отряда «Лиза Алерт» сообщили, что личность мужчины, доставленного в одну из тульских больниц с потерей памяти, установлена.

Его зовут Николай Юрьевич Фокин. Волонтеры продолжают поиск родственников. Мужчине около 30 лет, рост 175 см, худощавого телосложения, волосы темно-русые, короткая стрижка, глаза голубые.