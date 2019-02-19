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Удалось установить личность найденного в Тульской области мужчины

Удалось установить личность найденного в Тульской области мужчины

Несколько дней назад он был доставлен в больницу с потерей памяти.

Тульские поисковики отряда «Лиза Алерт» сообщили, что личность мужчины, доставленного в одну из тульских больниц с потерей памяти, установлена.

Его зовут Николай Юрьевич Фокин. Волонтеры продолжают поиск родственников. Мужчине около 30 лет, рост 175 см, худощавого телосложения, волосы темно-русые, короткая стрижка, глаза голубые.

Если вам что-либо известно о родственниках Николая Фокина, звоните по телефонам: 112, 8(800)700-54-52 и 8(920)746-48-73.

Автор: Леонид Почекин, сегодня, в 21:36 +1
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