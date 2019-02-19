Туляк покончил с собой прямо в подъезде многоэтажки

Фото из архива Myslo.

Как стало известно Myslo, в ночь на 19 февраля на лестничной площадке в подъезде одного из многоквартирных домов по ул. Мира обнаружили труп.

Судя по характерным внешним признакам, мужчина покончил с собой. Причиной смерти стала механическая асфиксия.

По факту происшествия проводится проверка. Известно, что мужчине было 29 лет, его личность установлена.