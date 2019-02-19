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Туляк покончил с собой прямо в подъезде многоэтажки
Фото из архива Myslo.

Туляк покончил с собой прямо в подъезде многоэтажки

Тело нашли ночью на лестничной площадке.

Как стало известно Myslo, в ночь на 19 февраля на лестничной площадке в подъезде одного из многоквартирных домов по ул. Мира обнаружили труп.
 
Судя по характерным внешним признакам, мужчина покончил с собой. Причиной смерти стала механическая асфиксия.
 

По факту происшествия проводится проверка. Известно, что мужчине было 29 лет, его личность установлена.

Автор: Сергей Стариков, сегодня, в 17:50 +5
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