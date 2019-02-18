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В Туле вновь усилится ветер

В Туле вновь усилится ветер

В регионе объявлено метеопредупреждение.

По прогнозу Тульского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, на территории региона ожидается усиление северо-западного ветра. Порывы могут достигнуть 13-18 м/с. Такая погода сохранится до конца суток.

На дорогах также ожидается гололедица. 

Главное управление МЧС России по Тульской области напоминает о соблюдении мер предосторожности и правил поведения при усилении ветра:

  • машину поставьте в гараж, при его отсутствии авто следует парковать вдали от деревьев, а также слабо укрепленных конструкций;
  • находясь на улице, обходите рекламные щиты, шаткие строения и дома с неустойчивой кровлей;
  • избегайте деревьев и разнообразных сооружений повышенного риска (мостов, эстакад, трубопроводов, линий электропередачи).

Рекомендации для населения при гололедице:

Водителям рекомендуется быть предельно осторожными, внимательными, соблюдать скоростной режим и ПДД. Будьте осторожны при движении по мостам, многоуровневым пересечениям проезжих частей и развязкам, где дорожное полотно промерзает быстрее всего. Заранее снижайте скорость движения, приближаясь к остановкам общественного транспорта и пешеходным переходам. 

Пешеходам при гололедице стоит отказаться от сапог на высоком каблуке в пользу обуви на мягкой рифленой подошве. Верхняя одежда не должна сковывать движения и затруднять обзор, например, глубоким капюшоном или высоким воротником. Не носите в руках сумки на длинных ручках, особенно тяжелые, так как они смещают центр тяжести и делают походку неустойчивой. Старайтесь не держать руки в карманах. По улицам, покрытым слоем льда, передвигайтесь медленно. Старайтесь избегать обледенелых участков, идите по песку, который рассыпают на улицах. Старайтесь обходить все места с наклонной поверхностью.

Автор: Кристина Вернигорина, сегодня, в 11:33 +1
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