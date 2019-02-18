новости
новости
Регистрация
В Туле нарушителям пришлось убрать выброшенный в поле строительный мусор: видео
Фото и видео пресс-службы администрации Тулы.

В Туле нарушителям пришлось убрать выброшенный в поле строительный мусор: видео

Также на этих людей составили административный протокол.

В Туле на ул. Железнодорожной сотрудники главного управления по Зареченскому территориальному округу неоднократно фиксировали факт несанкционированного складирования мусора. 

Еще пару дней назад площадка на ул. Железнодорожной была совершенно чистой. Как сообщает пресс-служба городской администрации, порядок решили нарушить сотрудники фирмы, которые делали ремонт в квартире.

На площадку они вывезли машину строительного мусора: мешки с мусором, гипсокартон, осколки бетона.

Факт незаконного складирования мусора зафиксировали сотрудники главного управления по Зареченскому территориальному округу. На нарушителей составили административный протокол.

В ходе разъяснительной беседы нарушители предложили самостоятельно убрать несанкционированную свалку. Что они и сделали, записав в подтверждение видео с ходом проведения работ.

Автор: Кристина Вернигорина, сегодня, в 12:01 0
Другие статьи по темам
Место
Тула
Прочее
строительный мусорнарушителиадминистративный протокол

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

Выгодные тарифные планы для клиентов МегаФона в Туле
Выгодные тарифные планы для клиентов МегаФона в Туле
В Туле вновь усилится ветер
В Туле вновь усилится ветер
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2019 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.