В Туле нарушителям пришлось убрать выброшенный в поле строительный мусор: видео

Фото и видео пресс-службы администрации Тулы.

Также на этих людей составили административный протокол.

В Туле на ул. Железнодорожной сотрудники главного управления по Зареченскому территориальному округу неоднократно фиксировали факт несанкционированного складирования мусора.

Еще пару дней назад площадка на ул. Железнодорожной была совершенно чистой. Как сообщает пресс-служба городской администрации, порядок решили нарушить сотрудники фирмы, которые делали ремонт в квартире.

На площадку они вывезли машину строительного мусора: мешки с мусором, гипсокартон, осколки бетона.

Факт незаконного складирования мусора зафиксировали сотрудники главного управления по Зареченскому территориальному округу. На нарушителей составили административный протокол.

В ходе разъяснительной беседы нарушители предложили самостоятельно убрать несанкционированную свалку. Что они и сделали, записав в подтверждение видео с ходом проведения работ.