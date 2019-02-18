Тульская область вошла в двадцатку регионов России с высоким качеством жизни

Эксперты составили рейтинг регионов России с самым высоким качеством жизни. Субъекты оценивали по 70 показателям на основе данных Росстата, Минздрава, Минфина, Центробанка и других открытых источников. Каждому региону присвоили место в списке на основе полученных баллов (минимум — один балл, а максимум — 100). Об этом пишет РИА «Новости».

По сравнению с 2018 годом сильных изменений в рейтинге не произошло. Лидеры и аутсайдеры, в основном, остались на своих местах. Первые строчки заняли Москва, Санкт-Петербург и Московская область (у них более 70 баллов).

Тульская область расположилась на

17-м месте, как и в прошлом году. Нашему региону присвоили 54,769 балла.

Замыкает рейтинг Кабардино-Балкария, Бурятия, Еврейская автономная область, Курганская область, Алтай, Калмыкия, Ингушетия, Забайкалье, Карачаево-Черкесия и Тува.

Полный рейтинг можно посмотреть здесь