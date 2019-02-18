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Тульская область вошла в двадцатку регионов России с высоким качеством жизни
Фото из архива Myslo.

Тульская область вошла в двадцатку регионов России с высоким качеством жизни

Первое место по-прежнему занимает Москва.

Эксперты составили рейтинг регионов России с самым высоким качеством жизни. Субъекты оценивали по 70 показателям на основе данных Росстата, Минздрава, Минфина, Центробанка и других открытых источников. Каждому региону присвоили место в списке на основе полученных баллов (минимум — один балл, а максимум — 100). Об этом пишет РИА «Новости».

По сравнению с 2018 годом сильных изменений в рейтинге не произошло. Лидеры и аутсайдеры, в основном, остались на своих местах. Первые строчки заняли Москва, Санкт-Петербург и Московская область (у них более 70 баллов).
 
Тульская область расположилась на 
17-м месте, как и в прошлом году. Нашему региону присвоили 54,769 балла.
 
Замыкает рейтинг Кабардино-Балкария, Бурятия, Еврейская автономная область, Курганская область, Алтай, Калмыкия, Ингушетия, Забайкалье, Карачаево-Черкесия и Тува.
 
Полный рейтинг можно посмотреть здесь.
 
Рейтинг построен на основе комплексного учёта показателей, фиксирующих состояние различных аспектов условий жизни и ситуации в социально-экономической сфере. При расчёте был проведён анализ 70 показателей, которые объединены в 11 групп: уровень доходов населения, занятость населения и рынок труда, жилищные условия населения, безопасность проживания, демографическая ситуация, экологические и климатические условия, здоровье населения и уровень образования, обеспеченность объектами социальной инфраструктуры, уровень экономического развития, уровень развития малого бизнеса, освоенность территории и развитие транспортной инфраструктуры.
Автор: Кристина Вернигорина, сегодня, в 11:05 −9
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