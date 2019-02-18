В Донском прокурор потребовал обеспечить заключенных теплой одеждой
Суд удовлетворил исковые требования в полном объёме.
Донской городской суд рассмотрел два гражданских дела по искам тульского прокурора по надзору за соблюдением законов в исправительных учреждениях к руководству исправительных колоний № 1 и № 5.
Речь шла об обеспечении осужденных вещевым имуществом. В ходе прокурорской проверки выяснилось, что заключенные не полностью обеспечены теплыми сезонными вещами.
Суд удовлетворил исковые требования прокурора и обязал руководство исправительных учреждений устранить нарушения закона.
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