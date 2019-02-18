В Донском прокурор потребовал обеспечить заключенных теплой одеждой

Донской городской суд рассмотрел два гражданских дела по искам тульского прокурора по надзору за соблюдением законов в исправительных учреждениях к руководству исправительных колоний № 1 и № 5.

Речь шла об обеспечении осужденных вещевым имуществом. В ходе прокурорской проверки выяснилось, что заключенные не полностью обеспечены теплыми сезонными вещами.

Суд удовлетворил исковые требования прокурора и обязал руководство исправительных учреждений устранить нарушения закона.