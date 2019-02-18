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Погода в Туле 19 февраля: облачно, скользко и ветрено

Погода в Туле 19 февраля: облачно, скользко и ветрено

Синоптики обещают небольшой снег и до семи градусов мороза.

Согласно данным Тульского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, во вторник в регионе будет облачно с прояснениями.

Местами небольшой снег (по данным сайта «Метеоинфо», до 1 мм). На дорогах гололедица, местами сильная. Ветер северо-западный 7-12 м/с, ночью местами порывы до 18 метров в секунду.

Температура воздуха по области ночью – от -3 до -8 градусов, днём – от -2 до -7. Атмосферное давление низкое – 735-740 мм рт. ст.

Автор: Леонид Почекин, сегодня, в 07:00 +5
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