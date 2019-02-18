Астропрогноз от ГИБДД: что звёзды приготовили тульским водителям

Сотрудники региональной Госавтоинспекции в очередной раз напоминают о необходимости соблюдения ПДД.

На этой неделе Овнам стоит сохранять самообладание и проявлять осторожность на дороге! Все водители спешат, но это не повод нарушать Правила дорожного движения. Лучше спланируйте свой выезд заранее.

Тельцам противопоказана спешка. Соблюдая скоростной режим, вы сэкономите больше времени и не проскочите нужный поворот.

Водителям, рожденным под знаком Близнецов, на этой неделе не рекомендуется ездить в темное время суток. И будьте особенно внимательны к пешеходам, и не только вблизи переходов.

Ракам неделя обещает быть максимально лояльной. Только обратите внимание на правильность парковки автомобиля. Ни в коем случае не бросайте машину в неположенных местах.

На этой неделе дух соперничества будет силен во Львах, как никогда, но не стоит слишком активно бороться за право проехать первым – это может привести к неприятностям.

Проблемы Дев на этой неделе будут связаны с парковкой. Найти место будет непросто, особенно в незнакомом районе. Да и возле дома «сюрпризы» не исключены.

На нынешней неделе Весам рекомендуется внимательно наблюдать за пешеходами. Лучше заранее притормозить перед пешеходным переходом и всех пропустить.

Для Скорпионов неделя будет спокойной, если не забывать о правилах перестроения. Избегайте рискованных маневров и обязательно пользуйтесь поворотниками.

Стрельцам стоит задуматься о «состоянии здоровья» автомобиля. Лучше лишний раз заскочить в автосервис и убедиться в технической исправности машины, чем создавать аварийную ситуацию на дороге.

Проблемой для Козерогов на этой неделе может стать опасное маневрирование между полосами. Помните: отсутствие перекрестка – не повод, чтобы не смотреть, что происходит вокруг.

Водолеям лучше лишний раз проверить наличие в кармане водительского удостоверения, документов на машину и полиса ОСАГО. Не исключены проверки на дорогах. Впрочем, если вы не нарушаете ПДД, никаких проблем быть не должно.

Рыбам стоит быть повнимательнее в местах массового пребывания детей. Детские площадки, пешеходные переходы и учебные учреждения требуют особой бдительности – сбавьте скорость и будьте готовы вовремя остановиться.