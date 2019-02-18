В День защитника Отечества туляков ждет салют

23 февраля, в День защитника Отечества, в 21.00 по местному времени в городах-героях — Москве, Санкт-Петербурге, Волгограде, Керчи, Мурманске, Новороссийске, Севастополе, Смоленске, Туле, а также в городах, где дислоцированы штабы военных округов, флотов, общевойсковых армий и Каспийской флотилии, произведут артиллерийские салюты. Об этом сообщает Министерство обороны РФ.

В программе салюта будет 30 холостых залпов артиллерийских орудий и пусков фейерверочных изделий.