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В День защитника Отечества туляков ждет салют

В День защитника Отечества туляков ждет салют

Артиллерийские салюты будут произведены 23 февраля в 21.00.

23 февраля, в День защитника Отечества, в 21.00 по местному времени в городах-героях — Москве, Санкт-Петербурге, Волгограде, Керчи, Мурманске, Новороссийске, Севастополе, Смоленске, Туле, а также в городах, где дислоцированы штабы военных округов, флотов, общевойсковых армий и Каспийской флотилии, произведут артиллерийские салюты. Об этом сообщает Министерство обороны РФ.

В программе салюта будет 30 холостых залпов артиллерийских орудий и пусков фейерверочных изделий.

Автор: Кристина Вернигорина, сегодня, в 16:20 0
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