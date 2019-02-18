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В Киреевском районе стоявший на учете мужчина надругался над 10-летней дочерью
Фото: https://img04.rl0.ru

В Киреевском районе стоявший на учете мужчина надругался над 10-летней дочерью

В отношении должностных лиц системы профилактики и безнадзорности правонарушений несовершеннолетних возбуждено уголовное дело.

Жителя Киреевского района подозревают в особо тяжком преступлении. Мужчина совершил насильственные действия сексуального характера в отношении своей 10-летней дочери. По данным следствия, преступление произошло в период с 8 августа 2017 года по 5 февраля 2018-го. В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело.
 
Кроме того, уголовное дело по ч. 1 ст. 293 УК РФ (халатность, повлекшая существенное нарушение прав и законных интересов несовершеннолетней) возбуждено в отношении должностных лиц системы профилактики и безнадзорности правонарушений несовершеннолетних Киреевского района.
 
По версии следствия, должностными лицами были выявлены факты неисполнения родителями обязанностей по содержанию своих несовершеннолетних детей (мальчика 12 лет, девочки 10 лет), в том числе факты совершения побоев.
 
Семью внесли в муниципальную базу данных несовершеннолетних и семей, находящихся в социально опасном положении комиссии по делам несовершеннолетних и защите из прав МО Киреевский район Тульской области. При этом главу семьи поставили на учет в органах внутренних дел как родителя, отрицательно влияющего на своих детей.
 
«Несмотря на наличие оснований для лишения мужчины родительских прав должностные лица органов профилактики не приняли надлежащих мер к защите прав несовершеннолетних детей и надлежащую профилактическую работу с данной семьей не проводили», — сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Тульской области.
 
Сейчас следователи изымают всю необходимую документацию, касающуюся данной семьи, должностные документы на ответственных должностных лиц и проводят допросы свидетелей.
 

Ход и результаты расследования уголовного дела находятся на контроле у руководства следственного управления.
Автор: Сергей Стариков, сегодня, в 16:21 0
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