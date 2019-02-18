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Тульский «Арсенал» принял участие в снежном регби

Тульский «Арсенал» принял участие в снежном регби

В Туле прошел турнир по регби в честь 115-летия подвига крейсера «Варяг». В нем изъявили желание участвовать семь команд, в том числе РК «Арсенал»

Организаторам пришлось немало потрудиться, чтобы турнир состоялся. И прежде всего – хорошенько подготовить поле. И для зимы оно оказалось весьма неплохого качества. Организаторами турнира стали Федерация регби Тульской области и общество развития русского исторического просвещения «Двуглавый орел».

Туляки бились достойно и уступили лишь раз – сборной Курской области, ставшей в итоге первой. Зато сыграли вничью с подмосковной «Аркадой» из Голицыно, что позволило занять почетное второе место. «Аркада» – на третьем. Далее: «Ратники» Калуга, «Система» Москва, «Шмели» Тамбов, «Стальной Орел» Орел. Даже по этому перечислению видно, что география турнира оказалась весьма представительной.

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Автор: Сергей Гусев, сегодня, в 16:00 0
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