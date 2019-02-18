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Блогер и стритрейсер Эрик Давидыч встретится с туляками

Блогер и стритрейсер Эрик Давидыч встретится с туляками

Встреча состоится в среду, 20 февраля, на парковке ТЦ «К-Раута» на улице Рязанской.

Известный видеоблогер и стритрейсер, создатель интернет-портала Smotra.ru Эрик Давидыч проведёт в Туле встречу с пользователями портала и своими подписчиками.

Мероприятие состоится на парковке ТЦ «К-Раута» на улице Рязанской в среду, 20 февраля. Сбор участников – в 18 часов, начало встречи в 19.00.

Эрик Давидыч и его единомышленники в качестве добровольцев участвовали в поисках жестокой «банды ГТА», орудовавшей на трассе М-4 «Дон», жертвой которой стал житель Тульской области.

Автор: Леонид Почекин, сегодня, в 08:10 −1
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