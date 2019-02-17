Метеопредупреждение: в Тульской области ожидается сильный ветер

По прогнозу Тульского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, в ближайшие часы с сохранением в ночь на 18 февраля ожидается усиление ветра – порывы могут достигать 18 метров в секунду.

Главное управление МЧС России по Тульской области напоминает о соблюдении мер предосторожности и правил поведения при усилении ветра:

Машину стоит поставить в гараж или припарковать вдали от деревьев и слабо укрепленных конструкций.

Находясь на улице, обходите рекламные щиты, ветхие строения и дома с неустойчивой кровлей.

Избегайте деревьев и сооружений повышенного риска (мостов, эстакад, трубопроводов, ЛЭП).