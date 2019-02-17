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Метеопредупреждение: в Тульской области ожидается сильный ветер

Метеопредупреждение: в Тульской области ожидается сильный ветер

Сотрудники регионального ГУ МЧС России напоминают о мерах безопасности.

По прогнозу Тульского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, в ближайшие часы с сохранением в ночь на 18 февраля ожидается усиление ветра – порывы могут достигать 18 метров в секунду.

Главное управление МЧС России по Тульской области напоминает о соблюдении мер предосторожности и правил поведения при усилении ветра:

  • Машину стоит поставить в гараж или припарковать вдали от деревьев и слабо укрепленных конструкций.
  • Находясь на улице, обходите рекламные щиты, ветхие строения и дома с неустойчивой кровлей.
  • Избегайте деревьев и сооружений повышенного риска (мостов, эстакад, трубопроводов, ЛЭП).

Будьте осторожны и внимательны, при возникновении ЧС, немедленно звоните по телефонам 01 или 112.

Автор: Леонид Почекин, сегодня, в 14:04 +4
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