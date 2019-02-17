В Туле прошли соревнования по смешанным единоборствам: фоторепортаж

Фото Александра Каналина

Чемпионат и Первенство Тульской области по ММА состоялись по инициативе региональной Федерации смешанного боевого единоборства.

Накануне, 16 февраля, на базе спортивного зала «Хулиган» состоялся Чемпионат и Первенство Тульской области по смешанному боевому единоборству (ММА). По итогам турниров будет сформирована региональная сборная, которая отправится на Первенство и Чемпионат ЦФО по ММА.

В соревновании приняли участие более 80 спортсменов из Тулы, Новомосковска, Щёкинского, Узловского и других районов региона. Спортсмены представляли клубы «Хулиган», «Спирит», «Юнити», «Варяг», «Динамо», «Якудза» и «Гладиатор».

Впервые в Чемпионате приняли участие девушки – в весовой категории до 61 кг первое место заняла Джульетта Арустамян, в категории до 65 кг – Дарья Минаева. Обе девушки – из команды спортзала «Хулиган».

Поддержать бойцов пришли более 200 зрителей. Тульская Федерация ММА и представители команд высоко оценили подготовку спортсменов, а также отметили хорошее качество судейства Первенства и Чемпионата. Главный судья соревнований, судья ЦФО Роман Жолобов, поблагодарил Федерацию за организацию турниров и отметил достойный уровень бойцов.

Президент Федерации ММА Тульской области Илья Степанов поощрит спортсменов и тренеров, показавших лучшие результаты на соревнованиях, а бойцам, занявшим первые места в отдельных категориях, присвоят звания кандидатов в мастера спорта по ММА.

Победители будут готовиться к соревнованиям Центрального федерального округа, которые пройдут в начале апреля в Смоленске. Сборы пройдут в спортзале «Хулиган».