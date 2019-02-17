Тульский Роспотребнадзор расскажет родителям школьников о вендинговых аппаратах

С 18 февраля по 4 марта сотрудники Управления Роспотребнадзора по Тульской области будут проводить консультации по вопросам реализации в школах продуктов через вендинговые аппараты, а также расскажут о соблюдении принципов здорового питания и проведении родительского контроля.

Консультации специалистов можно получить с 9.00 до 16.00 по будням по следующим телефонам:

Управление Роспотребнадзора по Тульской области: 37-39-71, 37-39-01,

«Центр гигиены и эпидемиологии в Тульской области»: 77-31-15, 22-33-51.

Также консультации пройдут в районных отделах Управления:

Алексинский территориальный отдел: 8(48753)4-09-07,

Ефремовский территориальный отдел: 8(48741)6-31-81,

Новомосковский территориальный отдел: 8(48762)6-42-06,

Щекинский территориальный отдел: 8(48751)5-89-95, 8(48755)5-23-83,

и в филиалах ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Тульской области»: