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Тульский Роспотребнадзор расскажет родителям школьников о вендинговых аппаратах

Тульский Роспотребнадзор расскажет родителям школьников о вендинговых аппаратах

Тематические горячие линии пройдут в разных районах области.

С 18 февраля по 4 марта сотрудники Управления Роспотребнадзора по Тульской области будут проводить консультации по вопросам реализации в школах продуктов через вендинговые аппараты, а также расскажут о соблюдении принципов здорового питания и проведении родительского контроля.

Консультации специалистов можно получить с 9.00 до 16.00 по будням по следующим телефонам:

  • Управление Роспотребнадзора по Тульской области: 37-39-71, 37-39-01,
  • «Центр гигиены и эпидемиологии в Тульской области»: 77-31-15, 22-33-51.

Также консультации пройдут в районных отделах Управления:

  • Алексинский территориальный отдел: 8(48753)4-09-07,
  • Ефремовский территориальный отдел: 8(48741)6-31-81,
  • Новомосковский территориальный отдел: 8(48762)6-42-06,
  • Щекинский территориальный отдел: 8(48751)5-89-95, 8(48755)5-23-83,

и в филиалах ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Тульской области»:

  • в Алексине: 8(902)846-10-81,
  • в Новомосковске: 8(48762)6-54-70,
  • в Щекино: 8(48751)5-34-30.
Автор: Леонид Почекин, сегодня, в 15:10 −1
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