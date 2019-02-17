Тульский Роспотребнадзор расскажет родителям школьников о вендинговых аппаратах
Тематические горячие линии пройдут в разных районах области.
С 18 февраля по 4 марта сотрудники Управления Роспотребнадзора по Тульской области будут проводить консультации по вопросам реализации в школах продуктов через вендинговые аппараты, а также расскажут о соблюдении принципов здорового питания и проведении родительского контроля.
Консультации специалистов можно получить с 9.00 до 16.00 по будням по следующим телефонам:
- Управление Роспотребнадзора по Тульской области: 37-39-71, 37-39-01,
- «Центр гигиены и эпидемиологии в Тульской области»: 77-31-15, 22-33-51.
Также консультации пройдут в районных отделах Управления:
- Алексинский территориальный отдел: 8(48753)4-09-07,
- Ефремовский территориальный отдел: 8(48741)6-31-81,
- Новомосковский территориальный отдел: 8(48762)6-42-06,
- Щекинский территориальный отдел: 8(48751)5-89-95, 8(48755)5-23-83,
и в филиалах ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Тульской области»:
- в Алексине: 8(902)846-10-81,
- в Новомосковске: 8(48762)6-54-70,
- в Щекино: 8(48751)5-34-30.
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