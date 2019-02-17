Фото: пресс-служба администрации Тулы
Две тульские семьи отметили 50-летие совместной жизни
Юбилярам вручили подарки от губернатора Алексея Дюмина.
Сотрудники отдела по регистрации заключения брака комитета ЗАГС администрации Тулы поздравили две семейные пары с юбилеем супружеской жизни.
Виктор Федорович и Галина Павловна Привезенцевы прожили вместе 50 лет. Такую же круглую дату отметили Александр Петрович и Лидия Александровна Шутовы.
Торжественное мероприятие состоялось в тульском Дворце бракосочетания. Юбилярам вручили подарки от главы Тульской области Алексея Дюмина.
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