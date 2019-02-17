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Две тульские семьи отметили 50-летие совместной жизни
Фото: пресс-служба администрации Тулы

Две тульские семьи отметили 50-летие совместной жизни

Юбилярам вручили подарки от губернатора Алексея Дюмина.

Сотрудники отдела по регистрации заключения брака комитета ЗАГС администрации Тулы поздравили две семейные пары с юбилеем супружеской жизни.

Виктор Федорович и Галина Павловна Привезенцевы прожили вместе 50 лет. Такую же круглую дату отметили Александр Петрович и Лидия Александровна Шутовы.

Торжественное мероприятие состоялось в тульском Дворце бракосочетания. Юбилярам вручили подарки от главы Тульской области Алексея Дюмина.

 

Автор: Леонид Почекин, сегодня, в 17:12 0
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